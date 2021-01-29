Путин и Шойгу выразили соболезнования в связи со смертью Ланового

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким актёра Василия Ланового, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Соболезнования в связи со смертью Ланового также выразил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Ушёл из жизни выдающийся мастер театра и кино, человек-легенда, бесконечно преданный искусству. До самых последних дней своей жизни он выходил на сцену, и это было настоящим праздником и подарком для всех ценителей его таланта», — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны.

Ранее директор Гильдии актёров кино России заслуженный работник культуры Валерия Гущина прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти народного артиста СССР Василия Ланового.

Лановой скончался на 88-м году жизни 28 января.