В Гидрометцентре прогнозируют тёплую погоду на Урале и в Западной Сибири

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На Урале, а также в южных регионах Западной Сибири ожидается температура на 15 °С выше климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Просто фантастически изменится температура на Урале и юге Западной Сибири — Омская, Томская, Кемеровская области и так далее. Там была температура на 15—16 °С ниже нормы, а теперь будет на 12—13 °С выше нормы. Диапазон изменения температуры огромный», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд отметил, что в Екатеринбурге, Омске, Томске и Новосибирске температура днём будет находиться в диапазоне -8...-3 °С.

«Это удивительно тёплая погода, и она радует, так как эти регионы пережили длительный период суперхолодной погоды», — заявил синоптик.

Ранее Вильфанд сообщил, что в начале февраля в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидается близкая к климатической норме температура

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