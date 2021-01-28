Вильфанд рассказал о погоде в ЦФО в начале февраля

В начале февраля в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидается близкая к климатической норме температура. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник уже -9 °С...-14 °С будет, дневные температуры — -6 °С...-7 °С. Это более-менее нормальная зимняя погода: температурный фон будет всего лишь на 2 °С выше нормы. Февраль начнётся с уверенной и нормальной зимней погоды», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд отметил, что до конца января в ЦФО ожидается температура выше климатической нормы на 12 °С в течение рабочей недели и на 7 °С в выходные дни.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что медленное понижение температуры начнётся в центре Европейской России с четверга, 28 января