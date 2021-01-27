Синоптики прогнозируют понижение температуры в Европейской России

Медленное понижение температуры начнётся в центре Европейской России с четверга, 28 января. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Во второй половине недели, с 28 января, небольшое, медленное понижение температуры. 29 января температура будет днём около нуля, ночью до -3...-5 °С, в субботу температурный фон будет на 6—7 °С выше нормы, в воскресенье температурный фон ожидается на 3—4 °С выше нормы. Средняя температура днём будет -5..-7 °С», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Он пояснил, что продолжается противодействие двух систем, антициклональной и циклонической, над европейской территорией России.

Синоптик также отметил, что ясной погоды «не предвидится».

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что похолодание до -2...-7 °С в дневное время ожидается в Москве с субботы, 30 января.