В Гидрометцентре рассказали о сроках прихода похолодания в Москву

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Похолодание до -2...-7 °С в дневное время ожидается в Москве с субботы, 30 января, сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
В Гидрометцентре рассказали о сроках прихода похолодания в Москву
  • РИА Новости

«Похолодание ожидается в конце этой недели. Оттепельная погода днём сохраняется до пятницы (29 января. — RT) включительно. В субботу (30 января. — RT) уже -2...-7 °С», — цитирует её ТАСС.

Как пояснила специалист Гидрометцентра, похолодание будет связано с холодным циклоном.

Кроме того, в выходные ожидается понижение атмосферного давления.

«Если сегодня (25 января. — RT) давление около нормы, то в течение недели оно будет постепенно падать, но заметно. Оно опустится до 730 мм рт. ст., а норма у нас 747 мм рт. ст.», — сообщила она.

25 января в Москве установлен температурный рекорд за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Врач-невролог Анна Терехова в беседе с Nation News рассказала о возможном влиянии резкой смены погоды на здоровье.

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