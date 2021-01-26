Анастасия Мишина рассказала о фильме «Зоя»

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Актриса Анастасия Мишина рассказала о фильме «Зоя».
Анастасия Мишина рассказала о фильме «Зоя»
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«Агент рассказала о том, что собираются снимать фильм о Зое Космодемьянской, и режиссер Леонид Пляскин зовёт меня на встречу. Оказалось, что мы знакомы с Пляскиным. За год до этого он снимал картину «Высота 220», для которой я проходила пробы. Тогда меня не утвердили, но Лёня меня запомнил», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По мнению Мишиной, каждому из артистов было важно принять участие в работе над лентой.

Как отметила актриса, все снимались с осознанием, что причастны к какому-то очень большому делу.

Ранее режиссёр Клим Шипенко в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение о том, что комедия «Холоп» стала самым популярным среди пользователей Google из России фильмом в 2020 году.

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