Актриса Анастасия Мишина рассказала о фильме «Зоя».

«Агент рассказала о том, что собираются снимать фильм о Зое Космодемьянской, и режиссер Леонид Пляскин зовёт меня на встречу. Оказалось, что мы знакомы с Пляскиным. За год до этого он снимал картину «Высота 220», для которой я проходила пробы. Тогда меня не утвердили, но Лёня меня запомнил», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По мнению Мишиной, каждому из артистов было важно принять участие в работе над лентой.

Как отметила актриса, все снимались с осознанием, что причастны к какому-то очень большому делу.

Ранее режиссёр Клим Шипенко в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение о том, что комедия «Холоп» стала самым популярным среди пользователей Google из России фильмом в 2020 году.