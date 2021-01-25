Путин предложил изучать наследие отечественного кинематографа в школах
- РИА Новости
Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
«Минпросвещения России совместно с Минкультуры России рассмотреть вопрос об изучении наследия отечественного кинематографа в рамках реализации основных общеобразовательных программ», — поручил глава государства.
Президент поручил представить доклад по этому вопросу до 1 июня 2021 года.
Ранее Путин в ходе встречи со студентами оценил систему Единого государственного экзамена.