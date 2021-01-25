Путин оценил ЕГЭ

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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со студентами оценил систему Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Путин оценил ЕГЭ
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Путин сообщил, что система ЕГЭ «вызывает подчас очень справедливую критику со стороны тех, кто не приемлет такую форму выявления знаний и поступления в высшие учебные заведения».

При этом президент отметил, что ЕГЭ модернизируется, в некоторых вузах применяется в том числе и смешанная система поступления.

Путин подчеркнул, что у ЕГЭ «есть и плюсы».

«Плюсы заключаются в том, что ребята, девушки с периферии в большем количестве стали поступать в ведущие вузы страны», — пояснил он.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что какие-либо изменения в задания ЕГЭ вносить не планируется.

Также пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что выпускники школ, которые будут сдавать Единый государственный экзамен в 2021 году, должны подать заявление до 1 февраля.

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