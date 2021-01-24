«Херсонес Таврический» сделает бесплатными экскурсии для студентов и Татьян 25 января

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» сделает бесплатными обзорные экскурсии для студентов и Татьян в понедельник, 25 января.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Праздничные экскурсии пройдут 25 января 2021 года в 12:00, 14:00 и 16:00. Напоминаем вам о мерах предосторожности и просим использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию», — заявили в администрации музея.

Посетители ознакомятся с жилыми кварталами древнего полиса, христианскими храмами, хозпостройками, общественными фортификационными сооружениями.

Ранее телеканал «360» сообщал, что медицинские работники смогут бесплатно посещать государственные музеи Московской области в течение 2021 года.