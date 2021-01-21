В Гидрометцентре призвали россиян привыкнуть к аномальной погоде

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителям России стоит привыкнуть к аномальной погоде.
В Гидрометцентре призвали россиян привыкнуть к аномальной погоде
  • © РИА Новости / Максим Блинов

По его словам, в стране из-за глобального потепления уменьшается повторяемость периодов «нормальной» погоды.

«Нормальной погоды, средних значений, рассчитанных за большое количество времени, становится меньше. Их повторяемость уменьшается», — цитирует его ТАСС.

По словам Вильфанда, к ситуации с соответствующими изменениями погоды придётся привыкнуть.

«К этому надо привыкнуть: увеличение экстремальных событий, вариабельность погоды, либо летом очень жарко и засушливо, либо очень холодно и дождливо», — пояснил он.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с «Невскими новостями» рассказала, почему люди становятся метеозависимыми.

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