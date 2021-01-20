В театре «Геликон-опера» заработал мобильный пункт вакцинации

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В московском театре «Геликон-опера» заработал мобильный пункт вакцинации.
В театре «Геликон-опера» заработал мобильный пункт вакцинации
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Об этом сообщает kp.ru.

«Мы развернули более 100 пунктов для вакцинации в поликлиниках, и москвичи активно приходят. В борьбу включились и коммерческие организации — торговые центры, даже «Геликон-опера» проявила инициативу. Это важно, потому что сегодня среди пострадавших и сфера культуры, кинотеатры, театры», — заявил мэр Сергей Собянин.

В свою очередь, художественный руководитель театра Дмитрий Бертман отметил, что здание театра исторически связано с медициной — в военные годы его трансформировали под госпиталь.

Кабинет для прививки сделали в короткие сроки. В театр привезли необходимое оборудование.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал о факторах, повышающих риск заболевания COVID-19.

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