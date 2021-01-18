Концерт «Татьянин день. Песни о любви» пройдёт 22 января в Москве

Концерт «Татьянин день. Песни о любви» состоится в Московском международном Доме музыки 22 января.

Об этом сообщает «Утро.ру».

На сцену выйдут представители арт-проекта «ТенорА XXI века», в состав которого входят солисты московских и европейских оперных театров. Также участвуют музыканты Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».

Они исполнят такие песни, как «Лебединая верность», «Алёнушка», «Татьяна», «Лада», «Королева красоты», «Эти глаза напротив».

Ранее арт-директор концертной площадки Freedom в Санкт-Петербурге Светлана Яремич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как избежать мошенничества с билетами на концерты.