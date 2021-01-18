Концерт «Татьянин день. Песни о любви» пройдёт 22 января в Москве

Короткая ссылка
Концерт «Татьянин день. Песни о любви» состоится в Московском международном Доме музыки 22 января.
Концерт «Татьянин день. Песни о любви» пройдёт 22 января в Москве
  • Pixabay

Об этом сообщает «Утро.ру».

На сцену выйдут представители арт-проекта «ТенорА XXI века», в состав которого входят солисты московских и европейских оперных театров. Также участвуют музыканты Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».

Они исполнят такие песни, как «Лебединая верность», «Алёнушка», «Татьяна», «Лада», «Королева красоты», «Эти глаза напротив».

Ранее арт-директор концертной площадки Freedom в Санкт-Петербурге Светлана Яремич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как избежать мошенничества с билетами на концерты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить