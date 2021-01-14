Эксперт рассказала, как избежать мошенничества с билетами на концерты

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Арт-директор концертной площадки Freedom в Санкт-Петербурге Светлана Яремич рассказала, как избежать мошенничества с билетами на концерты.
Эксперт рассказала, как избежать мошенничества с билетами на концерты
  • Pixabay

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она посоветовала прежде всего проверять не только официальные ресурсы площадки или организаторов, но и самого артиста.

Как отметила Яремич, большинство площадок и сами выступающие публикуют информацию заранее.

«Зрители должны иметь возможность связаться с вами любым удобным способом (почта, телефон, мессенджеры) и решить свою проблему», — подчеркнула она.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.

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