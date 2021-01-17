В Москве завершилось прощание с Грачевским
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
Грачевского проводили продолжительными аплодисментами.
Церемонию посетили артист Бедрос Киркоров, поэт Симон Осиашвили, актёры Владимир Долинский, Дмитрий Харатьян, Станислав Садальский и Оксана Стешина, телеведущая Елена Малышева, а также коллектив «Ералаша», друзья, коллеги и поклонники творчества Грачевского.
Худрук «Ералаша» скончался 14 января на 72-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.
Актёр Геннадий Хазанов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о смерти Грачевского.