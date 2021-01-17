В Москве завершилось прощание с Грачевским

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В московском Доме кино простились с художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским, передаёт РИА Новости.
В Москве завершилось прощание с Грачевским
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Грачевского проводили продолжительными аплодисментами.

Церемонию посетили артист Бедрос Киркоров, поэт Симон Осиашвили, актёры Владимир Долинский, Дмитрий Харатьян, Станислав Садальский и Оксана Стешина, телеведущая Елена Малышева, а также коллектив «Ералаша», друзья, коллеги и поклонники творчества Грачевского.

Худрук «Ералаша» скончался 14 января на 72-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

Актёр Геннадий Хазанов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о смерти Грачевского.

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