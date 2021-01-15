Хазанов прокомментировал сообщение о смерти Грачевского
- РИА Новости
«Я знал, что у него тяжёлое состояние. Мне очень тяжело говорить. Я ничего, кроме горьких слов сожаления, сказать не могу», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».
Со своей стороны, телеведущий Александр Олешко в беседе с Life.ru назвал Грачевского удивительным, добрым, смешным и трогательным человеком.
«Всё это не укладывается, конечно, в голове, и такие люди — они должны жить долго, потому что они как фонарики, которые светят и дают какой-то вектор направления, дорожку», — отметил артист.
Ранее сообщалось, что госпитализированный с коронавирусом Грачевский скончался на 72-м году жизни.
О его госпитализации стало известно 28 декабря.