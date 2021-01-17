В Госдуме назвали Антошкина легендарной личностью

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Анастасия Румянцева
Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев поделился в беседе с RT воспоминаниями о депутате Госдумы Герое Советского Союза генерал-полковнике Николае Антошкине.
В Госдуме назвали Антошкина легендарной личностью
  • РИА Новости

Парламентарий назвал Антошкина легендарной личностью, отметив, что работавшие с ним могут гордиться этим.

«Он работал, невзирая на возраст, невзирая на то, что после всех событий здоровье понесло достаточно серьёзный удар. Он мог дать фору и значительно более молодым людям. Всегда очень активный, всегда участвовал, выступал. Самое главное, он делал это с чувством заботы о будущем. Это действительно так и было», — сказал он.

Николаев отметил, что Антошкин, помимо работы в Госдуме, вёл «огромнейшую работу», связанную с Клубом Героев, с проведением мероприятий именно для молодых людей.

«Поэтому я думаю, что огромное количество людей, которые пересекались с ним, они сейчас скорбят и понимают, что его будет очень не хватать», — заключил депутат.

Депутат Госдумы Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин умер на 80-м году жизни.

Антошкин командовал авиационной группировкой в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Он лично участвовал в полётах над разрушенным энергоблоком.

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