Клара Новикова выразила соболезнования в связи со смертью Грачевского
- РИА Новости
«Я не представляю себе, как это — Бори нет, как это — он больше не позвонит таким всегда радостным. Он всегда, даже если был чем-то огорчён, он всё равно находил какую-то историю, байку, анекдот», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».
По её словам, друзья и близкие Грачевского до последнего надеялись на лучшее.
Со своей стороны, актёр и певец Родион Газманов в беседе с телеканалом «360» отметил, что худрук «Ералаша» всегда был душой компании, знал огромное количество анекдотов.
«Он дал мне очень много советов. Конечно, его очень будет не хватать — на самом деле уже не хватает», — сообщил Газманов.
Ранее сообщалось, что госпитализированный с коронавирусом Грачевский скончался на 72-м году жизни.
О его госпитализации стало известно 28 декабря.