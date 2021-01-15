Клара Новикова выразила соболезнования в связи со смертью Грачевского

Народная артистка России Клара Новикова выразила соболезнования в связи со смертью художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского.

«Я не представляю себе, как это — Бори нет, как это — он больше не позвонит таким всегда радостным. Он всегда, даже если был чем-то огорчён, он всё равно находил какую-то историю, байку, анекдот», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, друзья и близкие Грачевского до последнего надеялись на лучшее.

Со своей стороны, актёр и певец Родион Газманов в беседе с телеканалом «360» отметил, что худрук «Ералаша» всегда был душой компании, знал огромное количество анекдотов.

«Он дал мне очень много советов. Конечно, его очень будет не хватать — на самом деле уже не хватает», — сообщил Газманов.

Ранее сообщалось, что госпитализированный с коронавирусом Грачевский скончался на 72-м году жизни.

О его госпитализации стало известно 28 декабря.