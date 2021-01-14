Анфиса Чехова рассказала, как встретила 2021 год

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Телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала, как встретила 2021 год.
Анфиса Чехова рассказала, как встретила 2021 год
  • @achekhova / Instagram

В беседе с ФАН она сообщила, что лежала на диване и поедала салаты. Как отметила Чехова, она никуда не поехала в праздники.

Что касается COVID-19, то, по словам телеведущей, она переболела и сейчас чувствует себя нормально.

«Да у меня и во время инфекции всё было нормально. Не все же от этого лежат в лёжку. Я жила, как и прежде», — сказала Чехова.

Ранее актёр и режиссёр Андрей Носков в беседе с «Петербургским дневником» рассказал, как встретил Новый год.

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