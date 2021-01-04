Актёр и режиссёр Андрей Носков рассказал, как встретил Новый год.

«Коронавирус не оставил нам выбора, но я не расстроен: Новый год для меня — семейный праздник. Мне неважно, где отмечать, главное, чтобы любимые и близкие были рядом. Просто обычно мы не остаёмся дома, а идём в гости, в ресторан, какое-то арт-пространство», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По словам артиста, несмотря на все перипетии, в 2020 году он доснял полнометражный фильм «Клоун — это я!» с Сергеем Барковским, Татьяной Ткач, Ириной Мазуркевич и Ириной Соколовой.

«Я выступаю в качестве режиссёра, но меня можно будет увидеть в одном эпизоде. С технической точки зрения картина готова, и я очень надеюсь, что зрители увидят её в этом году», — сообщил он.

Что касается 2021 года, то Носков отметил, что невозможно что-то планировать, пока идёт борьба с пандемией.

Ранее председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская в беседе с ФАН рассказала о планах на новогодние каникулы.