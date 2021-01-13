Бузова рассказала об отношениях с Манукяном

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Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала об отношениях с блогером Давидом Манукяном.
Бузова рассказала об отношениях с Манукяном
  • РИА Новости

«Мы везде ищем подвох. Видимо, у нас такая сложная жизнь, что мы перестали верить в чувства. А всё на самом деле просто: мы нашли друг друга. С другой стороны, люди имеют полное право так думать. Сколько было в шоу-бизнесе пиар-историй», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Бузовой, они смогли создать собственный маленький мир, в который никого не пускают.

В сентябре золотой и серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв рассказал, как изменилось его отношение к Бузовой по ходу шоу «Ледниковый период».

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