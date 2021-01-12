Врачи рассказали о состоянии Фрейндлих

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Состояние актрисы Алисы Фрейндлих стабильное, она восстанавливается с помощью физиотерапевтических процедур и лечебной физкультуры, сообщили врачи.
Врачи рассказали о состоянии Фрейндлих
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом пишет «Петербургский дневник».

«У нас всё стабильно, лечебная физкультура с сегодняшнего дня дополняется физиотерапевтическими процедурами», — сообщили в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства (МСЧ №122).

Ранее медики сообщили, что компьютерная томография показала уменьшение степени поражения лёгких у Фрейндлих.

Актёр Михаил Боярский в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал новость о госпитализации актрисы.

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