Врачи рассказали о состоянии Фрейндлих

Состояние актрисы Алисы Фрейндлих стабильное, она восстанавливается с помощью физиотерапевтических процедур и лечебной физкультуры, сообщили врачи.

Об этом пишет «Петербургский дневник».

«У нас всё стабильно, лечебная физкультура с сегодняшнего дня дополняется физиотерапевтическими процедурами», — сообщили в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства (МСЧ №122).

Ранее медики сообщили, что компьютерная томография показала уменьшение степени поражения лёгких у Фрейндлих.

Актёр Михаил Боярский в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал новость о госпитализации актрисы.