В Истре стартовал фестиваль «Мастерская Рождества»

В подмосковной Истре открылся фестиваль «Мастерская Рождества».

Как передаёт телеканал «360», на мероприятии можно попробовать фермерские продукты, посетить мастер-классы и сделать памятные снимки в атмосферных фотозонах.

«Для нас это очень важная история. Прежде всего это поддержка наших производителей. У нас уже и другие регионы приезжают. Фермеры, которые стоят с сыром и колбасой, — это уже такая большая семья. Они приезжают и летом, когда у нас проходит большая ярмарка «Сыр! Пир! Мир!», и сейчас — на небольшую зимнюю ярмарку. Мы проводим её второй год, но она набирает всё больше поклонников. Очень приятно, что производители, которые приезжают к нам, очень благодарны за то, что есть такая точка сбыта», — рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию с безопасностью уличной торговли на фоне коронавируса.