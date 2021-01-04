В театре рассказали о состоянии госпитализированного Ланового

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал о состоянии народного артиста СССР Василия Ланового, госпитализированного в связи с коронавирусом.

«Состояние здоровья Василия Семёновича остаётся прежним. Кашель и температура ещё не прошли», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Крока, Лановой будет оставаться в больнице до полного восстановления.

2 января сообщалось, что Василий Лановой и его жена Ирина Купченко сдали тесты на коронавирус, давшие положительный результат.

Позднее стало известно, что Ланового госпитализировали с пневмонией.