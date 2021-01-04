В театре рассказали о состоянии госпитализированного Ланового

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Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал о состоянии народного артиста СССР Василия Ланового, госпитализированного в связи с коронавирусом.
В театре рассказали о состоянии госпитализированного Ланового
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Состояние здоровья Василия Семёновича остаётся прежним. Кашель и температура ещё не прошли», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Крока, Лановой будет оставаться в больнице до полного восстановления.

2 января сообщалось, что Василий Лановой и его жена Ирина Купченко сдали тесты на коронавирус, давшие положительный результат.

Позднее стало известно, что Ланового госпитализировали с пневмонией.

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