У артистов Ланового и Купченко выявили коронавирус

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Народный артист СССР Василий Лановой и его жена Ирина Купченко, народная артистка РСФСР, сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
У артистов Ланового и Купченко выявили коронавирус
  • РИА Новости

Об этом ТАСС рассказала Купченко. Она также добавила, что Лановой госпитализирован.

«Василий Семёнович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество. Он сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный. Чувствует себя Василий Семёнович нормально, но, учитывая возраст, решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья», — сказала Купченко.

Уточняется, что Купченко, несмотря на положительный тест, не собирается ложиться в больницу.

16 декабря директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что у народного артиста России Сергея Маковецкого диагностирована коронавирусная инфекция.

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