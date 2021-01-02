Актёра Василия Ланового госпитализировали с пневмонией

Народный артист СССР Василий Лановой, у которого ранее подтвердился коронавирус, госпитализирован с пневмонией.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на его супругу, народную артистку РСФСР Ирину Купченко.

«Привезли в госпиталь. Сделали КТ, у Василия Семёновича обнаружено поражение 5% процентов (лёгких), поставили диагноз «пневмония», — рассказала она.

По словам Купченко, у неё симптомов не обнаружили, её отпустили домой, но она решила пока остаться в больнице, чтобы побыть рядом с супругом.

«Его лечат очень щадяще, гармонично, каждый день будут брать анализ крови. Он останется в больнице как минимум на десять дней», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Василий Лановой и его жена Ирина Купченко сдали положительные тесты на коронавирус.