В парках Москвы подготовили онлайн-программу к Рождеству

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В столичных парках подготовили онлайн-программу к Рождеству.
В парках Москвы подготовили онлайн-программу к Рождеству
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

6 и 7 января будут опубликованы новые лекции и мастер-классы. Также планируется организовать трансляцию праздничных концертов.

В частности, в музее-усадьбе «Кусково» расскажут о фаянсовой фабрике «Алуминиа», основанной в 1863 году. На мастер-классе «Рождественский ангел» в Таганском парке помогут сделать традиционную поделку.

На онлайн-концертах в парке «Фили» и Лианозовском парке исполнят рождественские и новогодние песни.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковном Чехове рассказали о работе бесплатного катка.

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