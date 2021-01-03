В Чехове рассказали о работе бесплатного катка
- Pixabay
Об этом сообщает телеканал «360».
Также организована предварительная электронная запись. На катке организованы сеансы: 40 минут — в выходные, 60 минут — в будни. На улице можно находиться без маски.
В течение дня проводится три технических перерыва, когда площадку ровняют на специальной машине, а в помещении предусмотрена санитарная обработка.
До конца новогодних праздников на площади у катка запланирована развлекательная программа и анимация.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на портале «Узнай Москву» разместили онлайн-гид по новогодним улицам.