В Чехове рассказали о работе бесплатного катка

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В подмосковном Чехове рассказали о работе бесплатного катка. Единовременно его могут посетить не более 70 человек.
В Чехове рассказали о работе бесплатного катка
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

Также организована предварительная электронная запись. На катке организованы сеансы: 40 минут — в выходные, 60 минут — в будни. На улице можно находиться без маски.

В течение дня проводится три технических перерыва, когда площадку ровняют на специальной машине, а в помещении предусмотрена санитарная обработка.

До конца новогодних праздников на площади у катка запланирована развлекательная программа и анимация.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на портале «Узнай Москву» разместили онлайн-гид по новогодним улицам.

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