В Омске рассказали об оформлении зданий к Новому году

В пресс-службе мэрии Омска рассказали об оформлении зданий к Новому году.

Об этом сообщает gorod55.ru.

В смотре-конкурсе приняли участие около 250 предприятий. Здания администраций округов были украшены одними из первых. Например, в Кировском разместили арт-объект в виде варежек с логотипом города.

У администрации САО установили светодиодный фонтан, а здание администрации ЦАО украсили светодиодной бахромой.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на портале «Узнай Москву» разместили онлайн-гид по новогодним улицам.