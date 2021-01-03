В Омске рассказали об оформлении зданий к Новому году

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В пресс-службе мэрии Омска рассказали об оформлении зданий к Новому году.
В Омске рассказали об оформлении зданий к Новому году
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Об этом сообщает gorod55.ru.

В смотре-конкурсе приняли участие около 250 предприятий. Здания администраций округов были украшены одними из первых. Например, в Кировском разместили арт-объект в виде варежек с логотипом города.

У администрации САО установили светодиодный фонтан, а здание администрации ЦАО украсили светодиодной бахромой.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на портале «Узнай Москву» разместили онлайн-гид по новогодним улицам.

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