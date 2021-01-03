Эксперт дала советы по занятиям йогой в домашних условиях

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Преподаватель Юлия Козлова дала советы по занятиям йогой в домашних условиях.
Эксперт дала советы по занятиям йогой в домашних условиях
  • Pixabay

«Йога — это комплекс упражнений (асан) в определённой последовательности. Завершает занятие поза покоя — шавасана, в ней тело должно быть неподвижным в течение 10—15 минут. Для занятий в домашних условиях понадобятся коврик, плед, чтобы укрыться во время шавасаны, и вода», — цитирует эксперта издание «Вслух.ру».

По словам Козловой, заниматься йогой можно только натощак, лучше это делать утром в проветренном помещении. Одежда должна быть удобной, желательно хлопковой.

Как отметила эксперт, вид йоги нужно выбрать в соответствии с уровнем подготовки.

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