В Ассоциации операторов фитнес-индустрии оценили ситуацию с COVID-19

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, глава сети World Gym в России Ольга Киселёва оценили ситуацию с COVID-19.

«Сейчас информационный фон сложный, люди перестают приходить в фитнес-клубы, количество посещений существенно уменьшается», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, те меры, которые отрасль приняла до первого локдауна и после открытия, «создали весьма безопасные условия для занятия спортом».

Как подчеркнула Киселёва, они встречались с медиками, занимающимися реабилитационными постковидными программами, и те утверждают, что любая физическая активность, связанная с дыхательными упражнениями, помогает и восстановиться, и укрепить иммунитет.

«А фитнес именно это и делает», — добавила она.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина в беседе с газетой «Известия» заявила, что выручка от продажи годовых клубных карт и абонементов на середину июля 2020 года сократилась на 30—40% по сравнению с аналогичными показателями 2019-го.