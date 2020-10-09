В Ассоциации операторов фитнес-индустрии оценили ситуацию с COVID-19
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«Сейчас информационный фон сложный, люди перестают приходить в фитнес-клубы, количество посещений существенно уменьшается», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, те меры, которые отрасль приняла до первого локдауна и после открытия, «создали весьма безопасные условия для занятия спортом».
Как подчеркнула Киселёва, они встречались с медиками, занимающимися реабилитационными постковидными программами, и те утверждают, что любая физическая активность, связанная с дыхательными упражнениями, помогает и восстановиться, и укрепить иммунитет.
«А фитнес именно это и делает», — добавила она.
Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина в беседе с газетой «Известия» заявила, что выручка от продажи годовых клубных карт и абонементов на середину июля 2020 года сократилась на 30—40% по сравнению с аналогичными показателями 2019-го.