На портале «Узнай Москву» разместили онлайн-гид по новогодним улицам

На портале «Узнай Москву» опубликовали онлайн-гид по новогодним улицам.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Маршрут состоит из 15 пунктов и проходит от Триумфальной площади до праздничной ёлки у стен Кремля.

«Прогулка рассчитана на два с половиной часа. У пользователя портала есть выбор: совершить её виртуально или отправиться в путь пешком», — заявил куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о графике работы госучреждений в праздники.