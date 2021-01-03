На портале «Узнай Москву» разместили онлайн-гид по новогодним улицам

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На портале «Узнай Москву» опубликовали онлайн-гид по новогодним улицам.
На портале «Узнай Москву» разместили онлайн-гид по новогодним улицам
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Маршрут состоит из 15 пунктов и проходит от Триумфальной площади до праздничной ёлки у стен Кремля.

«Прогулка рассчитана на два с половиной часа. У пользователя портала есть выбор: совершить её виртуально или отправиться в путь пешком», — заявил куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о графике работы госучреждений в праздники.

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