На портале «Узнай Москву» разместили онлайн-гид по новогодним улицам
- © Mos.ru
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Маршрут состоит из 15 пунктов и проходит от Триумфальной площади до праздничной ёлки у стен Кремля.
«Прогулка рассчитана на два с половиной часа. У пользователя портала есть выбор: совершить её виртуально или отправиться в путь пешком», — заявил куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.
Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о графике работы госучреждений в праздники.