Заслуженный артист России Сергей Жигунов рассказал о своём самочувствии после выписки из больницы в Ялте, где он провёл несколько недель из-за коронавируса.

«Чувствую себя очень странно, но мне лучше. Вы знаете, это очень странная болезнь, она очень плохая, очень тяжёлая. Я думаю, ещё какое-то время понадобится на восстановление — это не одна неделя», — заявил Жигунов в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, в любом случае ему очень радостно.

28 декабря Жигунов подтвердил, что госпитализирован с коронавирусом.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.