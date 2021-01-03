Жигунов рассказал о своём самочувствии после выписки из больницы

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Заслуженный артист России Сергей Жигунов рассказал о своём самочувствии после выписки из больницы в Ялте, где он провёл несколько недель из-за коронавируса.
Жигунов рассказал о своём самочувствии после выписки из больницы
  • РИА Новости

«Чувствую себя очень странно, но мне лучше. Вы знаете, это очень странная болезнь, она очень плохая, очень тяжёлая. Я думаю, ещё какое-то время понадобится на восстановление — это не одна неделя», — заявил Жигунов в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, в любом случае ему очень радостно.

28 декабря Жигунов подтвердил, что госпитализирован с коронавирусом.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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