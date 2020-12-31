Писатель-сатирик, сценарист, драматург, режиссёр Семён Альтов рассказал, как встретит Новый год.

«31 декабря встретим Новый год дома с женой — такая у нас семейная традиция. В этот вечер набор блюд на праздничном столе будет традиционный: оливье, холодец и так далее. Ничего заграничного у нас не прижилось», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Альтов также прокомментировал влияние пандемии на сферу культуры. По его словам, если у артистов проблема в том, что закрываются театры и они остаются без работы, то у юмористов есть компьютер, голова и руки.

«Я много написал за этот год. Работа для меня важна и очень помогает», — добавил он.

Ранее актёр Юрий Стоянов в беседе с Inforeactor рассказал о новогодних планах.