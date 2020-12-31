Жена Грачевского рассказала о самочувствии режиссёра

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Жена создателя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала о самочувствии режиссёра.
Жена Грачевского рассказала о самочувствии режиссёра
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Да, он находится в тяжёлом состоянии, но он в абсолютном сознании, никаких ухудшений нет. Самое главное для нас сейчас — это стабилизация его состояния, и оно стабильно», — заявила она в беседе с Life.ru.

Белоцерковская также выразила благодарность врачам больницы №52. Она добавила, что перевод в палату интенсивной терапии был нужен для лечения.

28 декабря Грачевский сообщил, что из-за коронавируса проведёт Новый год в больнице.

Ранее худрук «Ералаша» лечился дома.

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