Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Карелии
- РИА Новости
Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.
Во второй половине дня 29 декабря в юго-западных районах ожидается усиление ветра до 15—17 м/с.
Как ожидается, такая погода сохранится и ночью 30 декабря. Неблагоприятные явления возможны в Кондопожском, Лахденпохском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском и Сортавальском районах.
Ранее, как сообщало URA.RU, спасатели рассказали о погоде в Ханты-Мансийском автономном округе.