Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Карелии

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Карелии в ближайшие сутки.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Карелии
  • РИА Новости

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.

Во второй половине дня 29 декабря в юго-западных районах ожидается усиление ветра до 15—17 м/с.

Как ожидается, такая погода сохранится и ночью 30 декабря. Неблагоприятные явления возможны в Кондопожском, Лахденпохском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском и Сортавальском районах.

Ранее, как сообщало URA.RU, спасатели рассказали о погоде в Ханты-Мансийском автономном округе.

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