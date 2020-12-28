Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в ХМАО

Спасатели рассказали о погоде в Ханты-Мансийском автономном округе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Ночью в центральных районах округа ожидается сильный снег. В течение суток местами будет наблюдаться ветреная погода до 15—20 м/с, при усилении ветра метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости», — рассказали в ведомстве.

По данным сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», температура в Ханты-Мансийске упадёт с -12 ˚С в начале недели до -38 ˚С к выходным. В ночное время прогнозируется до -41 ˚С.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.