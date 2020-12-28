В посёлке Ярославской области открыли Дом культуры

В посёлке Отрадный Ярославской области открыли Дом культуры.

Об этом сообщает ОТР.

Здание площадью 800 кв. м возвели менее чем за год. Внутри расположен зал на 150 мест, также есть площадки для занятий хореографией, музыкой и прикладным творчеством, библиотека.

Кроме того, предусмотрены кружки по подготовке к школе.

«Клуба ждали около 35 лет», — заявила глава Отрадновского сельского поселения Людмила Рябикова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковном Серпухове открыли Музей кукол и Дом мороженого.