В посёлке Ярославской области открыли Дом культуры

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В посёлке Отрадный Ярославской области открыли Дом культуры.
В посёлке Ярославской области открыли Дом культуры
  • © Пресс-служба правительства Ярославской области

Об этом сообщает ОТР.

Здание площадью 800 кв. м возвели менее чем за год. Внутри расположен зал на 150 мест, также есть площадки для занятий хореографией, музыкой и прикладным творчеством, библиотека.

Кроме того, предусмотрены кружки по подготовке к школе.

«Клуба ждали около 35 лет», — заявила глава Отрадновского сельского поселения Людмила Рябикова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковном Серпухове открыли Музей кукол и Дом мороженого.

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