В Серпухове открыли Музей кукол и Дом мороженого

В подмосковном Серпухове открыли Музей кукол и Дом мороженого.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму Московской области.

В музее гости смогут узнать историю города. Здесь будут проходить кинопоказы, выставки, экскурсии и мастер-классы.

В Доме мороженого посетителям предложат около 70 видов лакомства и расскажут об истории их создания.

«В одном из просторных залов расположилась целая коллекция игрушек ручной работы. Все они в разных техниках, из разных материалов. Каждая по-своему уникальна», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ранее «Крыминформ», в Симферопольском художественном музее пройдёт выставка «Западные мастера: от барокко к импрессионизму».