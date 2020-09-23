В Серпухове открыли Музей кукол и Дом мороженого
- © пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму Московской области.
В музее гости смогут узнать историю города. Здесь будут проходить кинопоказы, выставки, экскурсии и мастер-классы.
В Доме мороженого посетителям предложат около 70 видов лакомства и расскажут об истории их создания.
«В одном из просторных залов расположилась целая коллекция игрушек ручной работы. Все они в разных техниках, из разных материалов. Каждая по-своему уникальна», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщало ранее «Крыминформ», в Симферопольском художественном музее пройдёт выставка «Западные мастера: от барокко к импрессионизму».