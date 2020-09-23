В Серпухове открыли Музей кукол и Дом мороженого

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В подмосковном Серпухове открыли Музей кукол и Дом мороженого.
В Серпухове открыли Музей кукол и Дом мороженого
  • © пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму Московской области.

В музее гости смогут узнать историю города. Здесь будут проходить кинопоказы, выставки, экскурсии и мастер-классы.

В Доме мороженого посетителям предложат около 70 видов лакомства и расскажут об истории их создания.

«В одном из просторных залов расположилась целая коллекция игрушек ручной работы. Все они в разных техниках, из разных материалов. Каждая по-своему уникальна», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ранее «Крыминформ», в Симферопольском художественном музее пройдёт выставка «Западные мастера: от барокко к импрессионизму».

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