В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
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Об этом говорится в прогностической карте на сайте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице будет действовать в столице и Московской области с 23:00 24 декабря до 23:00 25 декабря.
Снег ожидается в Московском регионе с 21:00 24 декабря до 21:00 25 декабря.
Ранее специалисты центра «Фобос» рассказали, какая погода ждёт россиян на Новый год.