В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье в четверг, 24 декабря, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за снега и гололедицы.

Об этом говорится в прогностической карте на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение о гололедице будет действовать в столице и Московской области с 23:00 24 декабря до 23:00 25 декабря.

Снег ожидается в Московском регионе с 21:00 24 декабря до 21:00 25 декабря.

Ранее специалисты центра «Фобос» рассказали, какая погода ждёт россиян на Новый год.