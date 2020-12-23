Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской части России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской части России.
Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской части России
  • globallookpress.com

Он сообщил, что «западный антициклон оттесняет циклон и занимает его место в центре Европейской России».

«Днём в Москве будет от 0°С до -2°С, но прогнозируется сильный снег, метель, местами гололедица. Также ожидаем снежные заносы. 26 числа снег будет ослабевать», — цитирует РИА Новости синоптика.

По его словам, «за эти несколько дней со второй половины четверга выпадет большое количество снега».

«Мы оцениваем, что высота снежного наста повысится на 12-15 см», — добавил Вильфанд.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.

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