Умер кинорежиссёр Борис Бушмелёв
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Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов России.
«На 84-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового кино, сценариста, художника Бушмелёва Бориса Геннадьевича», — говорится заявлении.
Отмечается, что Бушмелёв снял такие игровые фильмы, как «Колесо», «Цветик-семицветик», «Страдания молодого Геркулесова», «Вечерний лабиринт» и так далее.
Ранее стало известно, что умер режиссёр Александр Гордон.