Умер кинорежиссёр Борис Бушмелёв

Кинорежиссёр Борис Бушмелёв умер на 84-м году жизни.

Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов России.

«На 84-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового кино, сценариста, художника Бушмелёва Бориса Геннадьевича», — говорится заявлении.

Отмечается, что Бушмелёв снял такие игровые фильмы, как «Колесо», «Цветик-семицветик», «Страдания молодого Геркулесова», «Вечерний лабиринт» и так далее.

Ранее стало известно, что умер режиссёр Александр Гордон.