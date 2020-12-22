Умер кинорежиссёр Борис Бушмелёв

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Кинорежиссёр Борис Бушмелёв умер на 84-м году жизни.
Умер кинорежиссёр Борис Бушмелёв
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Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов России.

«На 84-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового кино, сценариста, художника Бушмелёва Бориса Геннадьевича», — говорится заявлении.

Отмечается, что Бушмелёв снял такие игровые фильмы, как «Колесо», «Цветик-семицветик», «Страдания молодого Геркулесова», «Вечерний лабиринт» и так далее.

Ранее стало известно, что умер режиссёр Александр Гордон.

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