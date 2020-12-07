Режиссёр Александр Гордон умер в возрасте 88 лет

Режиссёр Александр Гордон, работавший с Андреем Тарковским, умер на 89-м году жизни.

«На 89-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового кино Гордона Александра Витальевича», — говорится в сообщении Союза кинематографистов России.

Гордон работал режиссёром на киностудиях «Молдова-фильм», «Мосфильм», снял несколько сюжетов для киножурнала «Фитиль».

Как отмечено на сайте Союза кинематографистов, Александр Гордон совместно с Андреем Тарковским снял игровые фильмы «Убийцы» и «Сегодня увольнения не будет».

Кроме того, Гордон работал над фильмами «Последняя ночь в раю», «Сергей Лазо», «Кража», «Схватка в пурге», «Сцены из семейной жизни», «Человек, который закрыл город», «Двойной обгон», «Выкуп», «Футболист».