В Москве на следующей неделе выпадет до половины месячной нормы осадков
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- РИА Новости
Он уточнил, что до среды жителей Москвы ожидает пасмурная погода без существенных осадков и температурой около 0 °C.
«Вторая же часть недели ознаменуется катаклизмами, связанными с североатлантическим циклоном с символическим именем «Грета», который сейчас набирает силы над Британскими островами», — приводит РИА Новости слова Тишковца.
Синоптик рассказал, что начиная со среды в Москве прогнозируются снегопады слабой интенсивности.
«Однако в пятницу и в ночь на субботу, с выходом «ныряющей Греты», центр которой пройдёт через Москву, погода резко ухудшится — на москвичей и жителей Центральной России обрушатся мощные снегопады и метели», — добавил специалист.
По словам Тишковца, в столице ожидается до 20—25 миллиметров осадков, что составляет почти половину всей декабрьской нормы.
«Сугробы в столице вырастут вдвое — с 10 до 20 сантиметров, в Подмосковье местами до 25 сантиметров, что соответствует многолетней норме конца декабря», — заявил метеоролог.
Ранее синоптики сообщили, что в 2021 году на большей части европейской территории России весеннее потепление начнётся в марте раньше, чем обычно.