В Москве на следующей неделе выпадет до половины месячной нормы осадков

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В Москве во второй половине следующей недели выпадет до половины месячной нормы осадков в виде снега из-за циклона «Грета». Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В Москве на следующей неделе выпадет до половины месячной нормы осадков
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

Он уточнил, что до среды жителей Москвы ожидает пасмурная погода без существенных осадков и температурой около 0 °C.

«Вторая же часть недели ознаменуется катаклизмами, связанными с североатлантическим циклоном с символическим именем «Грета», который сейчас набирает силы над Британскими островами», — приводит РИА Новости слова Тишковца.

Синоптик рассказал, что начиная со среды в Москве прогнозируются снегопады слабой интенсивности.

«Однако в пятницу и в ночь на субботу, с выходом «ныряющей Греты», центр которой пройдёт через Москву, погода резко ухудшится — на москвичей и жителей Центральной России обрушатся мощные снегопады и метели», — добавил специалист.

По словам Тишковца, в столице ожидается до 20—25 миллиметров осадков, что составляет почти половину всей декабрьской нормы.

«Сугробы в столице вырастут вдвое — с 10 до 20 сантиметров, в Подмосковье местами до 25 сантиметров, что соответствует многолетней норме конца декабря», — заявил метеоролог.

Ранее синоптики сообщили, что в 2021 году на большей части европейской территории России весеннее потепление начнётся в марте раньше, чем обычно.

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