Синоптики прогнозируют преждевременную весну в 2021 году
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«Несмотря на то что зима будет вдвое холоднее, чем в прошлом году, холодный сезон будет по сокращённой программе. Как минимум на две недели меньше, чем он должен быть. Весна будет ранее положенных сроков», — сказал он.
Отмечается, что обычно весеннее потепление в Москве наступает примерно 27 марта. При этом Тишковец считает, что в 2021 году потепление и таяние снега произойдут раньше.
«Я думаю, это будет характерно для большей части европейской территории России», — сказал синоптик.
По словам Тишковца, 2020 год «получился существенно выше нормы» и «вся европейская Россия практически без исключения будет находиться в красной зоне». Он уточнил, что «тепло будет везде».
Ранее в Гидрометцентре заявили, что понижение температуры на два-три градуса прогнозируется с 21 декабря в европейской части России.