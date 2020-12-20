Синоптики прогнозируют преждевременную весну в 2021 году

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии радиостанции «Говорит Москва» заявил, что в 2021 году весеннее потепление начнётся в марте раньше, чем обычно.

«Несмотря на то что зима будет вдвое холоднее, чем в прошлом году, холодный сезон будет по сокращённой программе. Как минимум на две недели меньше, чем он должен быть. Весна будет ранее положенных сроков», — сказал он.

Отмечается, что обычно весеннее потепление в Москве наступает примерно 27 марта. При этом Тишковец считает, что в 2021 году потепление и таяние снега произойдут раньше.

«Я думаю, это будет характерно для большей части европейской территории России», — сказал синоптик.

По словам Тишковца, 2020 год «получился существенно выше нормы» и «вся европейская Россия практически без исключения будет находиться в красной зоне». Он уточнил, что «тепло будет везде».

Ранее в Гидрометцентре заявили, что понижение температуры на два-три градуса прогнозируется с 21 декабря в европейской части России.