Синоптики прогнозируют преждевременную весну в 2021 году

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии радиостанции «Говорит Москва» заявил, что в 2021 году весеннее потепление начнётся в марте раньше, чем обычно.
Синоптики прогнозируют преждевременную весну в 2021 году
  • Pixabay

«Несмотря на то что зима будет вдвое холоднее, чем в прошлом году, холодный сезон будет по сокращённой программе. Как минимум на две недели меньше, чем он должен быть. Весна будет ранее положенных сроков», — сказал он.

Отмечается, что обычно весеннее потепление в Москве наступает примерно 27 марта. При этом Тишковец считает, что в 2021 году потепление и таяние снега произойдут раньше. 

«Я думаю, это будет характерно для большей части европейской территории России», — сказал синоптик.

По словам Тишковца, 2020 год «получился существенно выше нормы» и «вся европейская Россия практически без исключения будет находиться в красной зоне». Он уточнил, что «тепло будет везде».

Ранее в Гидрометцентре заявили, что понижение температуры на два-три градуса прогнозируется с 21 декабря в европейской части России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить