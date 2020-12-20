Синоптики предупредили о неблагоприятной погоде 24 и 25 декабря в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«В начале следующей недели погоду в столичном регионе будет определять северо-западная периферия антициклона. Нужно сказать, что существенных осадков ни в понедельник, ни во вторник у нас не ожидается. Температура воздуха в понедельник в ночные и дневные часы — около 0°С, по области: от +1 до -3°С. В дневные часы местами возможны слабые осадки и слабые гололёдные явления», — подчеркнула специалист.

Позднякова отметила, что 22 декабря погода ожидается преимущественно без осадков.

«За холодным фронтом, который пройдёт вечером 21 декабря, температура воздуха станет понижаться в течение всех суток. Поэтому в течение суток в Москве температура -3...-5°С, по области: -2...-7°С. Понижение атмосферного давления начнётся с 23 декабря. Начиная с 23 числа, днём у нас уже начнутся небольшие осадки. Ночь ещё будет без осадков и довольно морозная: в Москве -6...-8°С, по области -6...-11°С. Днём местами небольшой снежок, морозец: -3...-5°С в Москве, по области -2...-7°С, — добавила метеоролог.

По словам Поздняковой, неблагоприятная погода ожидается 24 и 25 декабря.

«В ночь на 24 декабря ожидается ещё небольшой снежок местами. Днём практически повсеместно будет сыпать снег. Минимальная температура останется по региону: от -6 до -11°С, дневная: -2...-7°С. 25 декабря сохранится облачная погода со снегом, ночь станет чуть теплее: -3...-8°С, а дневная температура останется на на уровне -2...-7°С. Со среды к пятнице атмосферное давление существенно понизится, что скажется на самочувствии метеочувствительных людей. И мы ожидаем, что за эти дни со снегом, то есть день 23, 24, 25 декабря, прирост снега может составить где-то 5-6 см в городе», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье, 20 декабря, ожидается до -2 °С.