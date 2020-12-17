Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
- © РИА Новости / Евгений Биятов
«В ночь с 30 на 31 декабря температура опустится до -10 °С, днём -8...-3 °С. И в новогоднюю ночь примерно -8...-3 °С или -7...-2 °С может быть», — приводит РИА Новости его слова.
Тишковец отметил, что в это время осадков не прогнозируется, но на земле «уже и так будет хорошее снежное покрывало».
«Будет мягкий, скандинавский тип погоды», — добавил синоптик.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в стране в ближайшие дни.