Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

В новогоднюю ночь в Москве ожидается температура в пределах -8...-3 °С, снегопада не прогнозируется. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночь с 30 на 31 декабря температура опустится до -10 °С, днём -8...-3 °С. И в новогоднюю ночь примерно -8...-3 °С или -7...-2 °С может быть», — приводит РИА Новости его слова.

Тишковец отметил, что в это время осадков не прогнозируется, но на земле «уже и так будет хорошее снежное покрывало».

«Будет мягкий, скандинавский тип погоды», — добавил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в стране в ближайшие дни.