Вильфанд рассказал о погоде в России в ближайшие дни

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в России в ближайшие дни.
Вильфанд рассказал о погоде в России в ближайшие дни
  • globallookpress.com

Он сообщил, что «ситуация такова, что на юге европейской части России опять формируется антициклон».

Синоптик рассказал, что «на юго-востоке и востоке европейской части России заметное понижение температуры».

«Причём, если в четверг в Приволжском федеральном округе, на Урале, температура выше нормы на 3-5 °С, то уже к субботе в этих регионах температура будет ниже нормы на 6-8 °С. Вот такой кульбит совершит погода», цитирует ТАСС Вильфанда.

Он заявил, что ночная температура в этих регионах в субботу упадёт до -16...-20 °С.

«Это будет касаться и Среднего Урала, и Екатеринбурга, и Татарстана. Заметное понижение будет», — добавил метеоролог.

Ранее специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, какая погода ждёт россиян на Новый год. 

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