МЧС предупредило о сильном ветре в Хабаровском крае

Ухудшение погоды и усиление ветра ожидаются в Хабаровском крае в ближайшие несколько дней, сообщает ГУ МЧС по региону.

«По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в период 15—17 декабря в связи с воздействием фронтальных разделов в части центральных и северных районов края (Советско-Гаванский, Ванинский, Николаевский, Ульчский МР) ожидается усиление ветра до 14 м/с, порывами до 15—23 м/с», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по причине непогоды может быть нарушена работа объектов энергоснабжения.

Усиление ветра может привести к повреждению и обрушению рекламных конструкций и деревьев.

Жителей региона просят воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение в четырёх городских округах Магаданской области из-за прогнозируемой сильной метели и штормового ветра.