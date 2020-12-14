МЧС предупредило о сильном ветре в Хабаровском крае
- РИА Новости
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«По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в период 15—17 декабря в связи с воздействием фронтальных разделов в части центральных и северных районов края (Советско-Гаванский, Ванинский, Николаевский, Ульчский МР) ожидается усиление ветра до 14 м/с, порывами до 15—23 м/с», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по причине непогоды может быть нарушена работа объектов энергоснабжения.
Усиление ветра может привести к повреждению и обрушению рекламных конструкций и деревьев.
Жителей региона просят воздержаться от поездок на личном транспорте.
Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение в четырёх городских округах Магаданской области из-за прогнозируемой сильной метели и штормового ветра.