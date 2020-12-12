Миронов рассказал о своей дружбе с Валентином Гафтом

Народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов прокомментировал RT сообщение о смерти советского и российского актёра театра и кино Валентина Гафта.

«К сожалению, Валентин Иосифович болел в последние годы. Последний раз мы с ним виделись в городе Саратове, мы привозили туда наш концерт «Евгений Онегин», где мы все читали куски из этой поэмы, а средства от этого концерта шли на благотворительный фонд «Артист» для пожилых артистов. Он сам не очень хорошо ходил, мы его держали под руки, и тем не менее он поехал в Саратов, для своих старших коллег участвовал в этом концерте», — поделился он в беседе с RT.

Миронов отметил, что его это просто потрясло.

«Он собирался на сцене, у него даже в таком непростом состоянии хватало духа. Я вспоминаю наши съёмки в «Анкор, ещё анкор!», где мы вместе играли. Он очень был интеллигентный, мудрый, очень мужественный человек и благородный во всех смыслах — и как партнёр в том числе. Я видел, как он играет с женщинами, как им уступает, как он всегда чуть-чуть ставит свою партнёршу впереди себя. Так могли делать только настоящие джентльмены», — добавил собеседник RT.

По его словам, «целый эшелон... учителей уходит, уезжает навсегда, уезжает в другой мир».

«У нас с ним были очень дружеские отношения. Я почему-то всегда просил его написать эпиграмму, я обижался: «Вы на всех пишете, а на меня нет». Он говорил, что я чистый: «Женя, я не могу придумать на тебя эпиграмму, не знаю, к чему прицепиться», — заключил Миронов.

Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет.