Мацуев назвал Гафта остроумнейшим и добрейшим человеком

Пианист, народный артист России Денис Мацуев прокомментировал RT сообщение о смерти советского и российского актёра театра и кино Валентина Гафта.

«Очередной удар 2020 года, уже считаем дни, чтобы быстрее это всё закончилось, потому что количество ушедших людей — вне зависимости от того, знаменитые или просто друзья — зашкаливает в этом году. Конечно, Валентин Гафт — это один из крупнейших актёров нашего времени. Действительно могучий талант во всех отношениях», — подчеркнул Мацуев.

Он добавил, что Гафт — «остроумнейший и добрейший человек с уникальным чувством юмора и иронией».

«Мне посчастливилось с ним общаться неоднократно. Он даже мне написал знаменитые эпиграммы... У нас ним было много пересечений по разным нюансам, и первое, конечно, — это наша общая любовь к нашему дорогому клубу «Спартак». Это уже любовь на всю жизнь. Мы созванивались очень часто после матчей. Я был его большим поклонником. Он тоже приходил ко мне на концерты», — отметил собеседник RT.

По его словам, это «эпоха, могучий, мощнейший талант великой русской актёрской школы», которая, к сожалению, мельчает.

«К сожалению, в такие дни ты понимаешь, что не так много остаётся тех, кто может передать настоящее мастерство. К счастью, искусство Гафта осталось в записях, фильмах, конечно, спектаклях, да и просто в разных передачах, где его глубочайшие мысли переданы с экрана. Это тоже абсолютно как учебное пособие, как мастер-класс», — заключил Мацуев.

Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет.